Truffe: risparmi scomparsi, promotore finanziario interdetto

(ANSA) - AVELLINO, 05 SET - Gli investimenti inesistenti a loro favore, per quasi duecento mila euro, supportati da false documentazioni bancarie, finivano invece nelle tasche del promotore finanziario che prometteva a numerosi risparmiatori residenti in Valle Caudina, in provincia di Avellino, allettanti rendimenti.Questo il quadro emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Benevento, affidate alla Guardia di Finanza, che su denuncia delle persone truffate ha chiesto e ottenuto dal Gip del tribunale sannita la misura cautelate di interdizione per un anno dall'attività di consulente e promotore finanziario dell'indagato. Il professionista, che deve rispondere dei reati di furto e truffa, avrebbe posto in essere le distrazioni del denaro affidatogli dal 2016 al 2020. (ANSA)