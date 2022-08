Schiacciata da una statua,muore a Monaco bimba di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 27 AGO - Tragedia in un albergo di Monaco di Baviera dove ha perso la vita Lavinia Trematerra, una bambina napoletana di sette anni, figlia degli avvocati Michele Trematerra e Valentina Poggi. Nel tardo pomeriggio di ieri, come si legge sul sito del quotidiano Roma, mentre la bimba si trovava nell'albergo dove alloggiava con i genitori è stata colpita da una statua di marmo.

"Sei e sarai sempre il nostro angelo rip. Amore della nostra vita", questo il commovente messaggio di addio della mamma su Facebook.

Il padre della bambina è subito intervenuto e la piccola è stata trasportata in ospedale, ma per lei non c'è stato niente da fare.

Sull'incidente sono in corso accertamenti. Secondo le prime informazioni, la statua non sarebbe stata ancorata al suolo ed è caduta addosso a Lavinia mentre giocava.

Molti i messaggi di cordoglio. "E' cambiata la nostra vita", ha detto l'avvocato Trematerra ad uno dei suoi amici e colleghi che lo ha chiamato per avere conferma della terribile notizia.

(ANSA).