Fi: Campania; quattro big non ricandidati lasciano partito

(ANSA) - NAPOLI, 25 AGO - "C'è stata una forte mancanza di risposte ai nostri tentativi di contatto con il vertice nazionale di Forza Italia. Riteniamo quindi che di fronte a questo silenzio che rende ancora più incomprensibile quanto accaduto non ci siano più le condizioni di agibilità politica per continuare a militare in Forza Italia". Lo ha affermato in una conferenza stampa Carlo Sarro, parlamentare uscente azzurro non ricandidato che annuncia oggi a Napoli l'addio al partito: con lui lasciano Fi altri tre uscenti esclusi dalle liste, Domenico De Siano, Marzia Ferraioli e Antonio Pentangelo. Si tratta di nomi di rilievo: De Siano è stato per anni coordinatore regionale, Pentangelo ha guidato a lungo il partito nell'area metropolitana partenopea e Sarro in quella casertana.

(ANSA).