Castelvenere, torna la Festa del vino

(ANSA) - BENEVENTO, 25 AGO - BENEVENTO, 25 AGO - "Nei tre giorni della manifestazione invito i titolari dei bar a vendere solo vino di Castelvenere, evitando altre bibite, fatta eccezione per l'acqua. Sarebbe un segnale forte ed importante per i tanti appassionati che giungeranno in paese per la Festa del Vino, giunta alla sua quarantesima edizione". E' l'invito che Alessandro Di Santo, sindaco di Castelvenere, il comune più "vitato" d'Italia, rivolge agli esercenti dei bar del suo paese alla vigilia della manifestazione, promossa ed organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l'amministrazione comunale.

"Il vino - aggiunge il primo cittadino - torna protagonista all'interno delle caratteristiche cantine tufacee immerse nel suggestivo borgo medievale che farà da vetrina a tutte le 'etichette', esclusivamente di Castelvenere".

Ad aprire l'evento domani sarà il brindisi inaugurale con la falanghina (ore 18) presso la "Torre Venere".

Un'Ape Car degli anni Sessanta farà da enoteca mobile, esporrà le bottiglie delle aziende produttrici locali e fungerà anche da punto di degustazione. "Ringrazio i tanti volontari della Pro Loco - dice il presidente Domenico Iannucci - che stanno lavorando senza sosta per allestire l'evento e l'amministrazione comunale sempre al nostro fianco". Tra le novità di questa edizione - sottolineano gli organizzatori - c'è anche l'angolo di degustazione sulla 'Torre Venere', da poco ristrutturata, dove l'Istituto Alberghiero di Castelvenere farà degustare i vini locali di pregio e le prelibatezze del territorio. Il programma per la giornata inaugurale prevede presso il teatro comunale all'aperto (ingresso libero) il concerto di Mariella Nava (ore 21), mentre nella centrale Piazza San Barbato, adibita per l'occasione a mega stand gastronomico a km zero, musica popolare con il gruppo "Alma&Music" (ore 21). (ANSA).