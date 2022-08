Mastella agli elettori, ecco il mio numero di telefono

(ANSA) - NAPOLI, 24 AGO - "Noi siamo un partito a km 0. Il mio simbolo è Mastella Noi di Centro Europeisti, ma voglio anche fare una cosa che non fa nessuno. provate a far chiamare a un cittadino italiano un leader politico, non trova nessuno che risponda. Io rispondo direttamente, questo è il mio numero, 3355930411". Esordisce così Clemente Mastella nella campagna elettorale a Napoli. Il sindaco di Benevento presenta la sua lista, estranea alle coalizioni, candidando la moglie, Alessandra Lonardo, come capolista e all'uninominale a Benevento.

Mastella accende il suo cellulare per gli elettori: "Chiunque dalla Campania, dall'Italia - afferma - può chiamarmi e io rispondo, per esigenze che riguardano i problemi di natura elettorale, o i programmi elettorali, o fatti che possono riguardare attività di natura politica. Nessun leader in Italia pubblica il numero di telefono, io do il mio numero personale".

