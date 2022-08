In auto con droga e coltello, inseguito e denunciato dai Cc

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - Ha ingranato la marcia invece di fermarsi all'alt intimatogli dai carabinieri, dando vita ad inseguimento finito con uno schianto contro il guard rail di un ponte, e con una denuncia. E' accaduto a Caserta. Protagonista un 19enne, residente a Portico di Caserta, che addosso in auto aveva una stecca di hashish e una coltellino; per questo motivo non si è fermato al posto di blocco.

L'inseguimento però si è protratto per poche centinaia di metri, visto che il 19enne ha perso il controllo dell'auto a causa dell'alta velocità ed è andato a sbattere con una barriera di protezione. Una volta fermato, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi o oggetti atti ad offendere, e segnalato per possesso di stupefacenti, (ANSA).