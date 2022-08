Elezioni: Iv-Azione, in Campania corre il generale Camporini

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - Mara Carfagna, ministro per il Sud, guiderà il secondo listino per l'elezione alla Camera 2 di Azione ed Italia Viva. In campo sempre per la Camera 1 come capolista l'ex capo di Stato maggiore della Difesa e dell'Aeronautica militare, Vincenzo Camporini.

Carfagna, comunque, sarà presente anche nel collegio uninominale della Camera nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. Per la Camera in Campania 1 i listini saranno guidati da Ettore Rosato. Il leder di Italia Viva, Matteo Renzi, guiderà il listino del Senato (Campania 1) seguito dalla ministra Maria Stella Gelmini e dal deputato Paolo Russo, che è stato tra i fondatori di Forza Italia in Campania. In campo per il Senato anche il deputato uscente Luigi Casciello (uscito da Fi dopo l'apertura della crisi di governo). (ANSA).