Elezioni: Italexit schiera in Campania poliziotta no green pass

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - La vicequestore Nunzia Schilirò, che nei mesi più difficili della pandemia è stata conosciuta dal pubblico per le sue posizioni contro il green pass, sarà capolista al Senato (Campania 2) per Italexit di Paragone.

Il listino per il Senato di Campania 1 sarà invece capeggiato da Giampaolo Bocci. (ANSA).