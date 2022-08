Elezioni: Ev-Si in Campania con Borrelli, Zabatta e Cucchi

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - Fiorella Zabatta e il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli saranno i capilista delle liste Campania 1 della Camera di Europa Verde che si presenta alle Politiche assieme a Sinistra Italiana.

Peppe De Cristofaro, già deputato di Sinistra Italiana, è candidato al Senato. Nella lista sono presenti per il plurinominale della Camera anche la professoressa Maria Luisa Iavarone, l'imprenditore Giulio Gerli, l'assessore di Somma Vesuviana Rosalinda Perna. Per Campania 2 scendono in campo Antonio Dell'Aquila, il maestro Franco Mari e l'amministratore comunale di Valle Agricola Beniamino Rega. Per il senato Ilaria Cucchi, Francesco Maria Alemanni, il consigliere comunale di Avellino Amalio Santoro, la docente Isabella De Luca.

"La Campania - ha detto Borrelli - è stata letteralmente colonizzata da personaggi politici calati dall'alto e completamente scollegati con le dinamiche locali o da battaglie sociali. Inoltre troviamo inquietante che la tutela dell'ambiente e le battaglie per la legalità siano praticamente assenti dalle priorità programmatiche. Siamo convinti che solo puntando ad una rapida e concreta riconversione ambientale si riuscirà ad incentivare il lavoro e a dare nuova linfa al turismo".

"Il nostro impegno - ha aggiunto Zabatta - parte da lontano, sui territori siamo presenti da tempo e con costanza, grazie alle nostre battaglie e denunce, sempre alla luce del sole, che hanno posto in primo piano gli interessi dei cittadini onesti, la difesa del vivere civile e la difesa dell'ambiente". (ANSA).