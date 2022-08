Calcio: Napoli-Monza; multe e sequestri della Polizia locale

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - Trenta verbali per infrazioni al Codice della strada, 20 prelievi di auto in divieto di sosta, 20 controlli di occupazione di suolo dai quali sono scaturiti tre sequestri di gadget vari e sei sequestri di bibite. E' il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia locale di Napoli intorno allo stadio Maradona in occasione della partita Napoli-Monza.

La Polizia locale ha anche identificato ed allontanato sei parcheggiatori abusivi che sono stati segnalati e sanzionati con un verbale di 769 euro. (ANSA).