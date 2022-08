Ruba in azienda e cade nel canale, salvato dai pompieri

(ANSA) - AVELLINO, 19 AGO - Dopo il furto in un'azienda di Monteforte Irpino si è dato alla fuga ma ha fatto poca strada, essendo caduto in un canale di scolo dove si è procurato lesioni alle gambe. Alla fine è stato salvato dai vigili del fuoco e affidato alle cure del 118, e probabilmente sarà anche denunciato.

L'intervento dei vigili del fuoco di Avellino è avvenuto in via Piano Alvanella; qui, in un canale di scolo delle acque di circa quattro metri di profondità, i pompieri hanno trovato un uomo che si dimenava e lamentava per il dolore, e che poco dopo è stato recuperato. Si è quindi scoperto che il ferito aveva da poco rubato in una vicina azienda. L'uomo è stato condotto all'ospedale di Avellino. (ANSA).