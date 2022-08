Gualazzi e Molinari chiudono "Musica&Parole" a Paestum

(ANSA) - SALERNO, 19 AGO - Sarà il concerto di Raphael Gualazzi e Simona Molinari, sabato 20 agosto (ore 21), a chiudere la rassegna "Musica&Parole" nel Parco Archeologico di Paestum e Velia, siti Unesco dal 1998. Le colonne doriche del tempio di Nettuno faranno da scenografia per i due artisti che si esibiranno in un contesto suggestivo ed evocatore di antiche emozioni.

La kermesse ha registrato date da tutto esaurito, boom di presenze di pubblico italiano e internazionale.

Gualazzi proporrà una performance ricca di suggestioni legate anche al suo nuovo album dal titolo "Bar del Sole". Il compositore, nel suo ultimo progetto discografico, ha reinterpretato i grandi artisti della scena musicale italiana, da Morandi a Graziani, da Battiato a Battisti. Canzoni come "Arrivederci a questa sera", "Centro di gravità permanente", "Arriva la bomba" comporranno la scaletta della serata, impreziosita poi dalla voce della Molinari, che dopo otto anni di assenza discografica quest'estate è tornata sui palchi italiani per presentare il suo nuovo album, "Petali". (ANSA).