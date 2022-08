Reggia di Caserta, nuove playlist e interazioni social

(ANSA) - CASERTA, 18 AGO - Due nuove playlist Spotify e oltre 100 milioni di visualizzazioni su Giphy. La Reggia di Caserta, presente e attiva sui social "tradizionali" con migliaia di interazioni ogni giorno, negli ultimi anni ha ampliato la propria offerta comunicativa creando molteplici contenuti digitali destinati alle diverse tipologie di utente della rete.

In particolare in occasione delle due mostre "Frammenti di Paradiso - Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta", in corso negli Appartamenti della Regina, e "Il Piccolo Principe - Giuseppe Sanmartino alla Reggia di Caserta" visitabile nella Cappella Palatina, sono state ideate due nuove playlist Spotify disponibili già in rete.

Le selezioni dedicate alla esposizione Frammenti di Paradiso sono il frutto dell'ispirazione dei curatori e di tutto lo staff che nell'ultimo anno e mezzo hanno lavorato alla cesellatura della mostra, che racchiude oltre centocinquanta opere tra dipinti, disegni, sculture, arazzi, erbari, libri, oggetti d'arte e interpretazioni contemporanee. Un mix di suggestioni sonore che possono rievocare la mostra "a distanza" oppure accompagnare la visita in presenza. La playlist per Il Piccolo Principe, invece, ripropone i brani che il pubblico può ascoltare dal vivo nella Cappella Palatina lungo il percorso espositivo. Con il proprio account Giphy, la piattaforma che contiene e mette in condivisione la più grande libreria al mondo di GIF, clip e adesivi digitali, la Reggia di Caserta, primo Museo in Italia, ha raggiunto inoltre 100 milioni di visualizzazioni. (ANSA).