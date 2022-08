Covid: in Campania contagi sfiorano 20%, in calo le intensive

(ANSA) - NAPOLI, 17 AGO - Sono 3143 i positivi del giorno al Covid in Campania su 15784 test effettuati, per un indice di contagio pari al 19,91%, in aumento di oltre tre punti rispetto al dato di ieri che si attestava al 16,40%. Undici i decessi, tre nelle ultime 48 ore cui si vanno ad aggiungere altri otto morti registrati nelle ore precedenti. Calano le terapie intensive occupate: da 23 a 19 (-4). Mentre aumentano le degenze da 426 a 431 di oggi (+5). (ANSA).