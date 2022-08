Auto in canale nel Salernitano, agente eroe salva tre giovani

(ANSA) - TEGGIANO (SALERNO), 16 AGO - Agente di polizia locale salva la vita a tre giovani vittime di un grave incidente stradale. È accaduto a Teggiano, nel Salernitano. L'assistente capo Salvatore Della Luna Maggio in forza presso il comando di polizia municipale di Teggiano, fuori servizio, mentre rincasava ha notato un assembramento di persone intorno alle ore 2 .30 del mattino sulla strada provinciale 52 in località Ponte Termini, nel tratto che attraversa il territorio comunale di Teggiano.

L'agente ha visto un'auto capovolta in un canale adiacente la carreggiata con l'acqua ed il fango che stavano invadendo il veicolo. Senza esitare, l'uomo è sceso nel canale e, con l'aiuto di un altro automobilista, ha estratto con molta fatica dall'auto tre giovani, poco più che ventenni, quasi privi di sensi, salvandogli la vita. "Non ho esitato un attimo e mi sono lanciato - spiega all'ANSA Salvatore Della Luna Maggio - nel canale senza pensare al pericolo cui andavo incontro. È andata bene perché i ragazzi erano a testa in giù e l'acqua era già entrata nell'auto. Non ho aspettato l'arrivo dei soccorsi. Ancora pochi minuti ed i tre giovani sarebbero stati sommersi dal fango e dall'acqua". I tre giovani, originari di Padula, stanno bene in quanto hanno riportato soltanto lievi contusioni. (ANSA).