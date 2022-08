Sicurezza, dall'Aquila 25 allievi per rinforzare Gdf Salerno

(ANSA) - SALERNO, 10 AGO - Venticinque allievi della Guardia di Finanza aggregati ai reparti delle Fiamme Gialle di Salerno per partecipare alle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni della contraffazione e dell'abusivismo commerciale. Un rinforzo temporaneo, visto che riguarda solo la stagione estiva, ma importante per potenziare i servizi di controllo soprattutto nelle località balneari, dove la popolazione aumenta di molto, per la presenza di turisti, in questo periodo dell'anno.

L'aliquota di allievi finanzieri proviene dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti ubicata a L'Aquila. I giovani "rinforzi", ovvero 25 frequentatori del 92° Corso "Milano 45 II", opereranno dunque per le prossime settimane al fianco delle Fiamme Gialle di Salerno nonché delle Compagnie di Scafati, Eboli, Agropoli e Vallo della Lucania. Gli allievi sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, Oriol De Luca, che ha formulato loro "i migliori auguri affinché l'importante esperienza possa valergli quale utile strumento di crescita professionale, specie nella prospettiva dei prossimi impieghi operativi". (ANSA).