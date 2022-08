Maltempo: la Regione Campania chiede lo stato d'emergenza

(ANSA) - NAPOLI, 10 AGO - La regione Campania chiede la dichiarazione dello stato d'emergenza dopo i danni provocati ieri dal maltempo.

"In relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito diversi territori della Campania e con particolare intensità e gravità l'area del Comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino - si legge in una nota - è stata formalizzata dal presidente Vincenzo De Luca, sulla base della relazione della Protezione Civile Regionale, la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza".

Contemporaneamente, "sono state messe a disposizione risorse della stessa Protezione Civile Regionale per i primi interventi". (ANSA).