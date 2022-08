Maltempo: conta dei danni, Provincia Avellino istituisce Tavolo

(ANSA) - NAPOLI, 10 AGO - Dopo il maltempo che ieri pomeriggio ha interessato diverse province della Campania, oggi la situaione meteorologica è migliorata e si contano i danni. La provincia di Avellino, una delle più colpite, con il comune di Monteforte Irpino invaso da acqua, fango e detriti, ha istituito un Tavolo permanente per l'emergenza al fine di fornire supporto alle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta.

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha scritto a tutti i sindaci irpini per confermare il supporto dell'ente ai Comuni che si trovano a registrare problemi causati dal maltempo. "Già dalla serata di ieri - evidenzia Buonopane - la Provincia si è attivata per alcuni interventi. Eventuali richieste di supporto vanno inviate a info@pec.provincia.avellino.it. Con alcuni sindaci sono costantemente in contatto per verificare la situazione, dopo le devastanti piogge di ieri. Ribadisco solidarietà e vicinanza alla comunità di Monteforte Irpino e a tutti i cittadini che si trovano a fare i conti con i disagi determinati dal violento nubifragio". (ANSA).