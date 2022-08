Comune Pompei e Parco Archeologico, insieme per più sviluppo

(ANSA) - NAPOLI, 04 AGO - Un protocollo di intesa che regola i rapporti tra il Comune di Pompei e il Parco Archeologico "per l'educazione, lo sviluppo e la promozione delle attività culturali legate alla realizzazione di eventi, iniziative e manifestazioni". Lo hanno firmato il 4 agosto il direttore generale del parco Gabriel Zuchtriegel e il sindaco Carmine Lo Sapio, che parla di un "accordo storico" perché mai prima si era riusciti "ad unire le sinergie dei due enti, sempre distanti e divisi, per lo sviluppo turistico ed economico della città".

Con la sigla del protocollo, il sindaco e il direttore generale hanno stretto una collaborazione ai fini, appunto, della "valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale e artistico del territorio di Pompei, ognuno secondo le proprie competenze e possibilità", dando vita a una "sinergia condivisa che garantisca anche uno sviluppo turistico del territorio interessato e delle aree limitrofe". I due enti intendono anche attuare "forme di cooperazione finalizzate alla realizzazione, in modo congiunto, di un complessivo progetto di conservazione, valorizzazione e fruizione sostenibile, con la finalità di implementare e migliorare i servizi turistici offerti al territorio e realizzare un polo turistico di eccellenza".

Dopo la firma del documento, già nei prossimi giorni è prevista l'istituzione di un tavolo di coordinamento per promuovere iniziative ad hoc per la valorizzazione e la fruizione consapevole del circuito archeologico vesuviano, in grado di mettere a sistema territorio, beni culturali e le attività presenti sul territorio. Il primo evento internazionale in calendario, che avrà la regia del Comune e del Parco, è il "Pompei Street Art Festival" dal 22 al 24 settembre. (ANSA).