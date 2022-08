Lsu pagati per lavori mai svolti, dipendenti Comune indagati

(ANSA) - NAPOLI, 03 AGO - Lavoratori socialmente utili retribuiti per prestazioni mai corrisposte; un dipendente comunale che, pur producendo certificazione medica, svolgeva attività lavorativa in un bar e un altro che, pur essendo in pensione, continuava a prestare servizio negli uffici comunali venendo retribuito. Sono alcune delle irregolarità rilevate dall'inchiesta della Procura della repubblica di Napoli Nord e che hanno portato i carabinieri della compagnia di Casal di Principe (Caserta) alle prime ore del giorno a effettuare 33 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti dipendenti del Comune di Casal di Principe, compreso il sindaco Renato natale. Disposto anche il sequestro complessivo di circa 168.000 euro.

L'attività investigativa diretta dalla Procura di Napoli Nord ha interessato in particolar modo la gestione dei Lavoratori Socialmente Utili da parte dell'amministrazione comunale: l'ipotesi è quella di una responsabilità nell'anomala programmazione e registrazione del servizio e nelle illecite retribuzioni corrisposte. Nel corso dell'indagine, infatti, è stato appurato che l'amministrazione ha erogato in modo illegittimo somme di denaro per ore di lavoro mai prestate che venivano comunicate dagli stessi lavoratori ai loro referenti senza un effettivo controllo sia della presenza che delle prestazioni rese. Gli operai, inoltre, venivano impiegati senza la prevista pianificazione delle attività.

Truffa aggravata ai danni dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, false attestazioni per dipendenti delle amministrazioni pubbliche e abuso di ufficio i reati contestati a vario titolo dalla procura.

Con il sindaco Natale sono indagati anche altri esponenti della sua giunta, cui viene contestato di non aver emesso atti di indirizzo e pianificazione per l'impiego dei lavoratori socialmente utili. Lsu che sono stati stabilizzati negli anni scorsi dal Comune con contratti part-time. "La magistratura fa il suo dovere - dice Natale - e io sono sereno e convinto che le indagini di Procura e carabinieri accerteranno che non abbiamo commesso reati".

Natale e gli altri esponenti di giunta rispondono di abuso d'ufficio in concorso. Le indagini sono partite dopo le numerose segnalazioni dell'ex segretario comunale Virginia Terranova. (ANSA).