Salvini, confermato impegno per videosorveglianza a Caivano

(ANSA) - NAPOLI, 02 AGO - "Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto: confermato l'impegno per la videosorveglianza a Caivano.

Ennesima dimostrazione che la Lega è di parola: se il 25 settembre gli italiani ci sceglieranno, faremo un grande piano per la tutela dell'ambiente e per la sicurezza. Telecamere, 10mila poliziotti in più in tutta Italia, investimento nel nucleare di ultima generazione, cura del territorio". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini commentando le parole del sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento Transizione ecologica della Lega, Vannia Gava.

Soddisfazione viene espressa anche dai parlamentari della Lega Pina Castiello e Gianluca Cantalamessa. "Oltre un milione di euro - affermano - per la video sorveglianza al comune di Caivano. Un intervento concreto per la 'Terra dei Fuochi' fortemente voluto dal sottosegretario leghista alla transizione ecologica Vannia Gava. Un progetto finanziato per aiutare a contrastare la criminalità organizzata. La Lega, ancora una volta, si dimostra forza responsabile che ascolta le istanze dei territori e pragmatizza le richieste degli amministratori locali". (ANSA).