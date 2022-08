Musica: Paestum-Ascea, i concerti di Capossela e Telesforo

(ANSA) - SALERNO, 02 AGO - Sullo sfondo del tempio di Nettuno a Paestum arriva Vinicio Capossela venerdì 5 agosto per la quarta serata della rassegna 'Musica & Parole 2022'.

Il cantautore italiano porterà all'attenzione del pubblico il suo "Bestiario D'Amore" del 2020 dedicato alle forme che l'amore può felicemente incarnare seguendo lo schema dei bestiari medievali. Capossela partirà dalle canzoni del disco per poi creare, attingendo dalla sua vasta carriera, un percorso narrativo e musicale più ampio che lo porterà ad esplorare le rivoluzioni che l'amore realizza in tutte le sue forme. Al suo fianco saranno in scena Alessandro Asso Stefana, Raffaele Tiseo e Vincenzo Vasi.

Ad Ascea, domenica 7 agosto, la rassegna vede invece in scena Gegè Telesforo. (ANSA).