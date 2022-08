Lamorgese, bene rafforzamento presidio Carabinieri a Caivano

(ANSA) - NAPOLI, 02 AGO - "Il bilancio del primo mese di attività della Compagnia Carabinieri di Caivano testimonia l'importanza della scelta di rafforzare quel presidio territoriale anche rivedendone l'ambito di competenza e rendendo così più efficace l'attività di prevenzione e investigativa in quella difficile area nord di Napoli". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, dopo l'elevazione a Compagnia, lo scorso 1 luglio, della Tenenza dei Carabinieri di Caivano. "Grazie all'impegno del Comando generale dell'Arma, che ringrazio ancora una volta - ha aggiunto la titolare del Viminale - la nuova Compagnia dispone di 126 militari con il conseguente incremento dei servizi di controllo del territorio, che dimostra la presenza forte dello Stato e la determinazione a contrastare l'aggressione criminale, dando risposte concrete alla comunità cittadina in termini di maggiore presenza delle Forze di polizia e di sicurezza".

I 126 militari della nuova compagnia - la cui competenza ricade sui comuni di Caivano, Cardito, Crispano, Grumo Nevano, Casandrino, Frattamaggiore e Frattaminore per una popolazione complessiva di quasi 150mila abitanti - hanno arrestato 13 persone nella sola città di Caivano rispetto ai 4 finiti in manette nello stesso periodo dello scorso anno per un totale di 21 se si va a guardare l'attività dell'intera compagnia.

Repressione ma anche e soprattutto prevenzione dovuta a una maggiore presenza sul territorio con i 173 servizi perlustrativi effettuati rispetto ai 60 del 2021, un incremento del 188,8%.

L'ultimo arresto, il tredicesimo, nei pressi del Parco Verde dove i carabinieri hanno arrestato un 37enne sorvegliato speciale. L'uomo, violando la misura di pubblica sicurezza alla quale è sottoposto, voleva entrare nel complesso popolare in sella al suo scooter ma i carabinieri lo hanno fermato e arrestato. L'uomo è in attesa di giudizio. (ANSA).