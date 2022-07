Migranti: Lega, autorizzato sbarco per 387 clandestini a Salerno

(ANSA) - NAPOLI, 31 LUG - Domani 387 migranti a bordo della nave Ocean Viking sbarcheranno a Salerno. La Lega e Fdi insorgono e accusano: "E' intollerabile".

"Ogni vita è sacra e ogni sforzo deve essere messo in campo per salvare bambini, donne e uomini in difficoltà, restiamo però fortemente critici sul comportamento del Viminale che dà il via libera allo sbarco a Salerno di 387 clandestini a bordo della nave Ocean Viking. Salerno dista numerose miglia nautiche dal luogo del presunto naufragio e non si capisce in base a quale logica il porto più sicuro sia quello salernitano", dicono i consiglieri regionali della Lega Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro.

"Non possiamo tollerare che la Campania diventi una seconda Lampedusa, non deve e non può essere un Hub per smistamenti indisturbati del Viminale". sottolineano. "Solo una gestione fallimentare delle politiche migratorie poteva condurre l'Italia a questo disastro", aggiunge il deputato campano della Lega Gianluca Cantalamessa.

"Mentre il governatore De Luca resta in vergognoso silenzio, il ministro Lamorgese e il governo stabiliscono di far sbarcare lunedì a Salerno i 387 migranti che viaggiano a bordo della nave Ocean Viking - sostiene il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli - Una gestione vergognosa degli sbarchi, una decisione scellerata non solo perché presa all'ultimo momento - per cui metterà a dura prova la macchina dell'accoglienza, assolutamente impreparata a questa emergenza - ma anche e soprattutto perché rappresenta un danno, in termini di sicurezza, per la nostra provincia". (ANSA).