Laura Morante e Eugenia Costantini, di madre in figlia

(ANSA) - GIFFONI, 31 LUG - Laura Morante e la figlia Eugenia Costantini: madre e figlia a confronto su recitazione, talento e carriera, lunga storia professionale la prima, in grande ascesa la seconda. Legate dal doppio filo del legame familiare e dell'arte. "Sono stata ballerina professionista di danza contemporanea e non pensavo assolutamente al set" racconta la Morante a Giffoni, il festival dei ragazzi che si è chiuso con numeri da record. "Un giorno la coreografa mi mandò a uno spettacolo di Carmelo Bene per invitarlo a un suo evento. Lui accettò, nacque un rapporto di amicizia e alla fine mi chiese di lavorare part-time in teatro. Da allora ho continuato a recitare con maggiore frequenza fino a lasciare la danza. Il mio passaggio alla recitazione è avvenuto per 'dissolvenza incrociata'. Non era una passione, lo è diventata".

"Non saprei dire quando ho cominciato a recitare" ribatte la Costantini. "Sono sempre stata sul set fin da bambina insieme a mia madre. Ricordo però bene la prima volta che mi sono sentita attrice. Avevo appena recitato in 18anni dopo, opera prima di Edoardo Leo. Fui premiata con una borsa di studio che mi consentì di andare a studiare recitazione a New York. In quel momento ho preso piena consapevolezza di me e di questo lavoro".

Insieme si sono ritrovate sul set di A casa tutti bene di Gabriele Muccino, di cui si realizza la seconda stagione.

Eugenia è anche nell'atteso Boris 4 di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo e nel film Santa Guerra di Samantha Casella. Laura Morante è nel Colibrì di Francesca Archibugi in prima mondiale a Toronto ed è tra l'altro tra le new entry dalla seconda stagione di Christian, la serie Sky Atlantic con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria.

Laura Morante, 65 anni, dopo il debutto teatrale con Carmelo Bene, una luminosa carriera cinematografica che l'ha portata a lavorare con Bertolucci, Monicelli, Virzì, Nanni Moretti, Carlo Verone, Muccino, Salvatores. (ANSA).