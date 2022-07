Giffoni: Gary Oldman, io andrò in pensione, voi siete il futuro

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA, 28 LUG - "Le persone di una certa età come me prima o poi andranno in pensione e lasceranno il posto a voi che siete sangue nuovo e forza nuova. Voi siete il futuro, abbiamo bisogno di voi. Quindi sono molto felice ed emozionato di essere qui con voi...". Lo dice l'attore premio Oscar Gary Oldman, vestito di bianco e con i capelli legati anche per il gran caldo, parlando alla platea dei giovani del festival di Giffoni.

Tantissimi i ragazzi che stanno affollando la sala Impact dove si tiene l'incontro. (ANSA).