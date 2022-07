Giffoni: Swamy Rotolo, ho un David ma è presto per dire attrice

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO), 23 LUG - "Devo essere sincera, la candidatura ai David mi ha angosciata. Non avendo studiato recitazione mi sentivo inadatta. A questa età molte cose ti fanno dubitare di te stessa. Avere persone accanto che ti supportano è fondamentale. Mi ha spaventato aver vinto, non ho mai preso lezione di recitazione, né di dizione. Quando ho sentito il mio nome non sapevo cosa fare, il mio corpo ha preso il sopravvento, non ero preparata e ho detto le prime cose che mi sono venute in mente". Swamy Rotolo, ospite del Giffoni Film Festival, si è raccontata ai ragazzi, parlando della sua prima importante esperienza di attrice, quella nel film "A Chiara", che le ha portato il David di Donatello 2022 come Miglior Attrice Protagonista. Un premio importante che "certamente mi influenzerà - ha detto - ma non voglio diventi il mio biglietto da visita. Ancora non so quale sarà la mia carriera, non mi sento certo un'attrice".

17 anni, Swamy ha iniziato a recitare con Jonas Carpignano, regista di "A Chiara" ma anche di "A Ciambra" (2017), in cui aveva fatto una piccola parte. "Jonas mi conosce benissimo da quando ho 9 anni, è un amico di famiglia, faceva un Festival di Cinema a Gioia Tauro, paese di mio padre". "Per me è come un fratello maggiore. Quando mi ha proposto questa parte né io, né la mia famiglia, volevamo farlo, ma lui è un mago e ti fa cambiare idea in due minuti". E a lui sente di dovere molto: "Aver iniziato con Jonas è stata una fortuna, perché lui ti insegna l'abc di questo lavoro".

La giovane attrice ha poi raccontato ai ragazzi un aneddoto del set: "Prima di essere un regista lui è uno psicologo, sul set faceva quello che doveva fare l'attore. Ad esempio ha corso con me prima di girare una scena in cui dovevo avere il fiatone.

O abbiamo fatto insieme kickboxing prima di una scena in cui dovevo essere arrabbiata".