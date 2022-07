Innovazione: Fascione, start up aiutano crescita territorio

(ANSA) - NAPOLI, 08 LUG - "Le start up hanno una duplice valenza: danno un'opportunità ai nostri ragazzi e aiutano il territorio e questa è una funzione molto importante". Lo ha detto l'assessore regionale alla Ricerca e Innovazione, Valeria Fascione, intervenuta alla presentazione del rapporto I-Com sull'economia della Campania nel post pandemia, illustrato in occasione dell'incontro 'L'innovazione oltre la ripresa. Gli scenari della Campania al tempo del Pnrr'.

Dal rapporto si evince che la Campania è terza per numero di start up. Fascione ha sottolineato come spesso le start up costituite dai giovani puntano sull'innovazione, elemento che rappresenta "un buon risultato delle nostre Università". E proprio per favorire la nascita e la crescita di start up, la Regione Campania ha stanziato 50 milioni di euro. "Non solo abbiamo aiutato le start up finanziandole - ha evidenziato Fascione - ma anche affiancandole nell'internazionalizzazione, nel networking, nei progetti di ricerca. Tutte le nostre linee di finanziamento inoltre hanno premialità per le start up perché non c'è bisogno solo di farle nascere ma di farle crescere anche perché costituiscono un elemento che accelera i processi di innovazione delle grandi imprese e delle Pmi: quando si mette una start up a contatto con una Pmi o con una grande impresa, questi che sono soggetti un po' più lenti nella loro reattività, accelerano i processi di innovazione e innovazione vuol dire competitività che significa più addetti, più fatturato, più Pil".

Dal rapporto emerge inoltre che la Campania è prima in Italia per progetti candidati al Pnrr, un dato che secondo l'assessore Fascione indica "un buon posizionamento e la dinamicità del territorio, ma la sfida su cui siamo tutti concentrati è la realizzazione degli interventi". (ANSA).