Premi: il 'Luciano Donelli' ai giornalisti Sbrizzi e Uccella

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - Assegnato a Napoli il premio giornalistico nazionale Luciano Donelli "Storie di vita e di riscatto" promosso con la Fondazione di Comunità San Gennaro, Fondazione con il Sud e Ordine Dei Giornalisti della Campania.

Ad aggiudicarsi la seconda edizione i giornalisti Vincenzo Sbrizzi di Today con "La storia di Dimitri: dai lager in Libia alla sua nuova vita in Italia" e Davide Uccella di Canale 21 che ha raccontato Scampia da periferia del mondo, supermercato della droga a oasi felice di realtà positive come il ristorante Chiku', un luogo di ecumenismo condivisione e fratellanza della società del futuro.

A comsegnare i premi Ottavio Lucarelli presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania e Fabrizio Minniti della Fondazione con il Sud.

La seconda edizione del premio Donelli è stata intitolata alla memoria di Mario Paciolla il giovane giornalista e dipendente delle Nazioni Unite, morto il 15 luglio del 2020. Dal palco mamma Anna ha rivolto un appello alle istituzioni chiedendo verità e giustizia per Mario. (ANSA).