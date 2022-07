Domato l'incendio a Posillipo, effettuati 80 lanci d'acqua

(ANSA) - NAPOLI, 05 LUG - È stato domato l'incendio boschivo che dalle prime ore di questa mattina ha interessato la collina di Posillipo, a Napoli, estendendosi per circa 15 ettari, su due fronti tra via Manzoni e Fuorigrotta in un'area non abitata di macchia mediterranea.

Con il coordinamento della Protezione civile della Regione Campania e l'intervento sia di un elicottero regionale che di un Canadair del Dipartimento Nazionale che hanno lavorato senza sosta, le fiamme sono state domate e la situazione è tornata alla normalità.

Oltre 80 i lanci d'acqua necessari a spegnere le fiamme sotto la guida del Direttore Operazioni spegnimento. (ANSA).