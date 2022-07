Giffoni, il 29 l'anteprima del film con i superPets

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA, 04 LUG - Cresce l'attesa per l'anteprima di "Dc league of super-pets", il lungometraggio d'animazione firmato da Warner Bros. Pictures che sarà proiettato, il 29 luglio, in occasione del #Giffoni2022, in programma a Giffoni Valle Piana (Salerno) dal 21 al 30 luglio. A presentare in esclusiva il film agli junior, saranno Lillo Petrolo che già nella scorsa edizione aveva conquistato l'affetto dei ragazzi e, questa volta, torna per raccontare la sua avventura come voce di Krypto Superdog, insieme a Maccio Capatonda, voice talent di Asso il Bat-Segugio.

"DC League of Super-Pets" è una produzione Seven Bucks Production. Il film sarà nelle sale italiane dall'1 settembre 2022 distribuito da Warner Bros. Pictures.

Nella pellicola, gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi. Jared Stern debutta alla regia di un film d'animazione. La sceneggiatura, scritta dallo stesso Stern insieme al suo collaboratore di lunga data John Whittington, è basata sui personaggi DC e su Superman, creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. (ANSA).