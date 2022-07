Due giovani insultati e aggrediti dopo il Pride Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 03 LUG - Secondo l'accusa, hanno insultato con frasi omofobe e aggredito fisicamente due ventenni che avevano partecipato a Pride Napoli. Sono due giovani, un 18enne ed un 16enne della provincia di Napoli, entrambi incensurati.

Sono stati denunciati dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Borgoloreto. Il fatto intorno alle 4 della scorsa notte in via Santa Brigida, nel centro di Napoli, Le due vittime hanno riportato lievi escoriazioni giudicate guaribili in 5 giorni. (ANSA).