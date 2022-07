'Scooter selvaggio', sanzioni Carabinieri durante la movida

(ANSA) - NAPOLI, 02 LUG - Controlli straordinari dei carabinieri durante la movida del centro cittadino di Giugliano in Campania.

Nella serata di ieri, i militari della locale stazione hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione delle condotte illecite alle norme della circolazione stradale. Troppo spesso, soprattutto nelle serate estive del fine settimana, decine di ragazzi sfrecciano a bordo dei propri ciclomotori in violazione al codice della strada e alla sicurezza propria e degli altri.

Spesso anche lungo i marciapiedi o nelle aree pedonali.

A conclusione dell'attività i carabinieri hanno notificato sanzioni al codice della strada per circa 20 mila euro, sequestrato 7 tra ciclomotori e motocicli e ritirato 4 carte di circolazione. (ANSA).