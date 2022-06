Da Fico e assessori Napoli omaggio a Menna

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - Il presidente della Camera Roberto Fico, l'assessore comunale di Napoli allo sport e alle pari opportunità Emanuela Ferrante e l'assessore alle Politiche sociali Luca Trapanese, si sono recati insieme al segretario di Antinoo Arcigay Napoli, Antonello Sannino, presso La Casa delle Culture e dell'Accoglienza delle persone LGBTQI+, per commemorare la prematura scomparsa dell'ex assessore alle pari opportunità Francesca Menna, fortemente impegnata nella lotta alle discriminazioni.

"Proprio grazie alla sua tenacia e perseveranza - si legge in una nota - oggi Napoli possiede una casa di accoglienza per persone LGBTQI+, un presidio di civiltà, che tutela le persone vittime di odio e di discriminazione. Un luogo sicuro, dove, ragazzi e ragazze messe fuori di casa dalle rispettive famiglie, hanno un tetto ed una speranza". (ANSA).