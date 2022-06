Cultura: Napoli, al SummerFest Palazzo Reale apre Travaglio

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - Al via con Marco Travaglio il 29 giugno la seconda edizione di Palazzo Reale SummerFest al Giardino Romantico: fino al 30 luglio in cartellone 50 ospiti con 12 concerti, per un totale di 19 serate (ore 21) anticipate dagli Aperitivi Reali (dalle ore 18.00). Con il biglietto di ingresso si potrà visitare gratuitamente il monumento durante gli orari di apertura. "Quando ho accettato la direzione artistica di Palazzo Reale SummerFest - spiega Maurizio Costanzo - ho pensato a quanto sarebbe stata bella la manifestazione in un ambiente come Palazzo Reale, sono contento di legare il mio nome a questa rassegna". Spettacolo di apertura il giallo politico "Il Conticidio dei migliori", prodotto da SEIF - Società Editoriale Il Fatto. La prima settimana proseguirà il 30 giugno con Enrico Brignano, protagonista dell'intervista "A tu per tu", in compagnia di Pino Strabioli. L'attore sarà premiato durante la serata come Re della comicità e riceverà una statuetta che lo rappresenta, creata dall'artista napoletano Marco Ferrigno. Venerdì 1° luglio sarà la volta di PIF e Francesco Piccolo con "Momenti di trascurabile (in)felicità". Sabato 2 luglio spazio alla musica con i Foja che presenteranno il loro ultimo lavoro discografico "Miracoli e Rivoluzioni". Fino al 30 luglio saliranno sul palco del SummerFest grandi nomi della musica italiana: Fiorella Mannoia, Samuele Bersani, Peppe Vessicchio, Angelo Branduardi, PFM, Jimmy Sax, insieme con Giovanni Truppi, Ditonellapiaga, Mara Sattei, BNKR44 e Fede 'n' Marlen Band.

Tanti anche gli appuntamenti con personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, da Mara Venier e Maurizio de Giovanni, alla serata speciale dedicata a Luciano De Crescenzo.

Completano il programma gli spettacoli di Maurizio Lastrico e Max Angioni. Palazzo Reale SummerFest è organizzato da Best Live Srl, Emmeemme ed Eles Di Ester Gatta. Quarantacinquemila sono state le presenze nel 2021. (ANSA).