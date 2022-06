Cinema teatro Charlot presenta il suo secondo anno di attività

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - Cinema Teatro Charlot di Pellezzano, nuovo luogo dell'intrattenimento del territorio campano, è pronto per il suo secondo anno di attività in cui tutte le arti si incontrano e si intrecciano alla perfezione.

Messo in piedi durante il Covid-19, il teatro ha agito come punto di riferimento dello spettacolo sia d'estate sia d'inverno: 350 i posti della platea al chiuso, 1500 quelli dell'Arena all'aperto. Cinema, grandi eventi, performance di ogni forma d'arte, il palcoscenico è anche spazio formativo.

Alle porte una lunga programmazione estiva e una stagione invernale.

Maggiori dettagli nel corso di una conferenza stampa in programma mercoledì 29 giugno alle 10.30 presso il Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno Intervengono: il Sindaco di Pellezzano, nonché Consigliere Provinciale con delega alla Cultura Francesco Morra, Gianluca Tortora e Piermarco Raniero Fiore, rispettivamente direttore artistico e organizzativo del Cinema Teatro Charlot. (ANSA).