Di Maio, tanti segnali da territori, incontrerò sindaci

(ANSA) - NAPOLI, 25 GIU - "Stanno arrivando tanti segnali dai territori e nei prossimi giorni incontrerò tanti sindaci, consiglieri regionali, consiglieri comunali in tutta Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio commentando a Napoli la nascita, pronta, dei gruppi consiliari di "Insieme per il Futuro" in Comune di Napoli e in Regione Campania. Di Maio ha sottolineato: "Incontrerò nei prossimi giorni anche i presidenti delle autorità territoriali, perché queste persone in questo momento storico vogliono collaborare a un progetto concreto che tenda a risolvere i problemi dei territori. Collaboriamo, guardando e costruendo il futuro, e vogliamo essere un forum di riferimento per gli amministratori italiani, i sindaci e altri amministratori che hanno problemi di gestione del territori. Ora ci stanno contattando e sono orgoglioso di questo perché un progetto come il nostro, non personale, si costruisce sui territori insieme alle istituzioni del territorio, braccia e volto della nostra Repubblica".

Stamane è stata ufficializzata la nascita del gruppo consiliare Insieme per il futuro al Comune: ne fanno parte Flavia Sorrentino (capogruppo), Gennaro Demetrio Paipais, Fiorella Saggese. (ANSA).