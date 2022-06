La provincia di Caserta approva bilancio del dopo-dissesto

(ANSA) - CASERTA, 20 GIU - Il consiglio provinciale di Caserta ha approvato il bilancio di previsione 2022, il primo vero bilancio dopo gli anni del dissesto (fu dichiarato nel 2015), che prevede anche 94 assunzioni.

Sono stati stanziati oltre 120 milioni di euro, di cui 14 milioni per la sistemazione delle strade provinciali, 68 milioni per l'ammodernamento delle scuole secondarie, nove milioni per la messa in sicurezza dei ponti; altri trenta milioni serviranno per interventi a tutela dell'ambiente, tre per il recupero del litorale Domizio, e si interverrà con un milione per la pulizia degli argini delle strade provinciali dai rifiuti abbandonati.

Infine 500 mila euro andranno al Museo Campano, che dall'inaugurazione del 2012 soffre di croniche carenza di risorse umane e finanziarie.

"Voglio ringraziare - ha detto il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca - la maggioranza che in modo compatto ha votato l'importante documento contabile, e il PD per l'apertura dichiarata ad una collaborazione istituzionale". I quattro consiglieri del Pd Enzo Guida, Alessandro Landolfi, Ciro Marcigliano, Stefano Cioffi - era assente il quinto dem Salvatore Lettera - si sono astenuti. In una nota, Guida spiega a nome del gruppo che la decisione di astenersi è "motivata da ragioni politiche, visto che il nostro gruppo non ha partecipato alla definizione del bilancio, che esprime l'azione politica dell'ente; ma questo voto vuole significare anche una apertura di credito verso l'azione amministrativa del presidente Magliocca e verso l'azione della stessa maggioranza. Attendiamo un coinvolgimento pieno su tutte le scelte, sia quelle che attengono gli atti che devono essere portati all'attenzione del consiglio ma anche quelle che riguardano gli atti monocratici".

(ANSA).