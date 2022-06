Covid: in Campania aumentano ricoveri, 3 decessi in 48 ore

(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - Sono 1.499 i neo positivi al Covid in Campania su 6.101 test esaminati. Ancora in aumento, secondo i dati del Bollettino ordinario, anche se con un numero di test inferiori, il tasso di positività che dal 23,57% di ieri passa al 24,56%. Tre i decessi nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Negli ospedali resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 15 posti letto occupati; aumentano, invece, i ricoveri in degenza con 305 posti letto occupati (+36 rispetto a ieri). (ANSA).