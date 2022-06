Festa Musica, martedì a Napoli la Fanfara dei Carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 19 GIU - Martedì prossimo, 21 giugno, in occasione della Festa della musica, la fanfara dei Carabinieri si esibirà lungo le strade del centro di Napoli. Partirà alle 18 da piazza Carità e percorrerà via Toledo, fino a piazzetta Augusteo. Lì salirà a bordo della Funicolare e concludere la marcia in piazza Vanvitelli, nel quartiere Vomero. A bordo della Funicolare sarà intonata la celebre canzone napoletana 'Funiculì Funiculà', scritta nel 1880 e il cui testo fu ispirato alla inaugurazione, avvenuta l'anno prima, della Funicolare del Vesuvio che conduceva sulla cima del vulcano. (ANSA).