Pomigliano, da comandante vigili a Morra report su attività

(ANSA) - POMIGLIANO, 13 GIU - Il comandante dei vigili urbani di Pomigliano d'Arco, Luigi Maiello, ha consegnato oggi al presidente della commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, una relazione con le principali attività della polizia municipale contro gli abusi edilizi e le attività legate a clan camorristici operanti sul territorio. La consegna è avvenuta nella sede del comando della polizia municipale nel corso di una visita del senatore, giunto a Pomigliano per "portare la propria vicinanza al comandante".

"Chi lavora per i valori della carta costituzionale - ha detto Morra - non deve essere lasciato solo. Per quanto io sia nullo nel grande ingranaggio istituzionale, mi sono sentito in dovere di portargli la mia vicinanza".

All'incontro hanno preso parte anche il sindaco Gianluca del Mastro, ed esponenti delle forze dell'ordine del territorio.

Durante la visita, il presidente della commissione antimafia, è stato accompagnato anche a vedere un terreno posto sotto sequestro per abusivismo. (ANSA).