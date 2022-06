Covid: Campania,giù ricoveri intensive,aumentano quelli ordinari

(ANSA) - NAPOLI, 01 GIU - Il tasso di positività resta sostanzialmente stabile, calano i ricoveri in terapia intensiva mentre aumentano quelli nei reparti ordinari. E' il quadro che emerge dal bollettino Covid di oggi in Campania. I positivi del giorno sono 1.947 su un totale di 14.809 test effettuati, per un tasso del 13,14 rispetto al 13,66 di ieri. I malati in intensiva sono passati da 19 a 17, quelli nei reparti ordinari da 382 a 404.

Nessuna nuova vittima ma 7 nei giorni precedenti e registrati ieri. (ANSA).