Spara a 4 giovani: gip convalida fermo del 37enne

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAG - Il gip di Napoli Nord Vera Iaselli ha convalidato il fermo di polizia giudiziaria emesso dai carabinieri di Giugliano in Campania nei confronti Marco Bevilacqua, il 37enne preso dai carabinieri poche ore dopo un agguato durante il quale ha esploso sei colpi colpi di pistola calibro 9 nei confronti di un gruppo di giovani avventori di un bar di Qualiano, in provincia di Napoli. A causa del raid sono rimasti feriti quattro giovani, uno dei quali ricoverato ancora in condizioni critiche.

A Bevilacqua, difeso dall'avvocato Nunzio Mallardo, viene contestato il tentato omicidio dei quattro giovani e la rapina aggravata, con un coltello, della pistola usata per l'agguato, sottratta a un vigilante.

La convalida è giunta al termine dell'interrogatorio di garanzia durante il quale il 37enne ha risposto alle domande degli inquirenti. Entro domattina è prevista l'emissione di una ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti. (ANSA).