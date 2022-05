Festival: Napoli, al Summer anche Mara Venier 'Regina tv'

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAG - C'è anche Mara Venier tra i protagonisti del SummerFest a Palazzo Reale di Napoli : l'evento, dal 29 giugno al 30 luglio prevede 20 serate di spettacolo alle quali parteciperanno oltre 50 ospiti con la direzione artistica di Maurizio Costanzo.

Sarà Mario Epifani, direttore del Palazzo Reale di Napoli, ad annunciare la seconda edizione dell'evento (che si tiene nel Giardino Romantico della reggia partenopea), nel corso dell'ultima puntata del "Maurizio Costanzo Show" il 1° giugno su Canale 5.

"Mara si racconta" è il titolo della serata del 6 luglio: la Venier sarà intervistata da Pino Strabioli e premiata come 'Regina della televisione' con una statuetta dall'artista napoletano Marco Ferrigno. Un altro premio sarà assegnato a Enrico Brignano con la statuetta di Ferrigno che lo ha nominato 'Re della comicità'. L'attore romano sarà protagonista del SummerFest il 30 giugno con lo spettacolo "A tu per tu".

Al lungo elenco di ospiti si aggiunge Pif : insiemel allo scrittore Francesco Piccolo sarà al Palazzo Reale con lo spettacolo "Momenti di trascurabile (IN)felicità" il 1° luglio.

Sul palco del SummerFest anche Fiorella Mannoia, Samuele Bersani e PFM - Premiata Forneria Marconi. Con loro già annunciati Marco Travaglio, Foja, Jimmy Sax, Angelo Branduardi, Mara Sattei, Ditonellapiaga, una una serata speciale sarà dedicata a Luciano De Crescenzo. Palazzo Reale SummerFest è organizzato da Best Live Srl, Emmeemme ed Eles dii Ester Gatta.

