Da Accademia Mauriziana benemerenza a direttore Asl Na3 Sud

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAG - "In relazione al particolare impegno profuso per la prevenzione, la cura e nella lotta alla diffusione del Coronavirus 19", l'Accademia Internazionale Mauriziana ha conferito una speciale benemerenza la direttore sanitario aziendale Asl Napoli 3 Sud Gaetano D'Onofrio.

Hanno consegnato il riconoscimento i rappresentanti dell'Accademia Nicola Grimaldi, Fabio Giuliano, Ortensio Falco.

L'Accademia Mauriziana è un ente di diritto canonico i cui membri, scelti tra i cattolici praticanti, "si impegnano per tutta la vita - è scritto in una nota - al rafforzamento della propria carità; attua il mutuo soccorso tra i propri associati e guarda con attenzione al sostegno dei più deboli e bisognosi.

