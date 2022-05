'Mille ragazzi per la legalità', manifestazione al Trianon

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - Oltre 1000 alunni di 12 istituti scolastici della Campania che hanno partecipato ai laboratori di educazione alla legalità - attraverso la musica e il teatro - nell'ambito del progetto denominato "Tutti in piazza", finanziato dalla Regione con il bando "Scuola Viva-Azioni di Accompagnamento", saranno ospitati martedì prossimo, 24 maggio, alle ore 10, nel teatro Trianon Viviani di Napoli. Il progetto (presentato da un partenariato sociale composto dalle associazioni Altra Napoli onlus, Asso. Gio. Ca. odv, Ad Alta Voce, Fondazione Trianon Viviani e Teatro Augusteo) ha visto il coinvolgimento di 24 esperti, 24 tutor scolastici e gli alunni per oltre 700 ore di attività laboratoriali.Tutti i moduli hanno avuto come unico obiettivo la legalità. Infatti martedì i ragazzi e le ragazze, con l'aiuto di esperti professionisti, metteranno in scena nel teatro Trianon Viviani, lo spettacolo.

Musica, teatro e un documento sulla legalità, redatto dai ragazzi stessi, che sarà consegnato nel corso dell'evento all'assessore all'Istruzione della Regione, Lucia Fortini.

L'evento sarà diviso in due momenti: quello teatrale articolato sulla favola di Pinocchio e quello musicale che riscopre la canzone classica napoletana.

"Laboratori di legalità, musica, teatro: 'Tutti in piazza' è uno di quei progetti che ha consentito ai ragazzi di vivere e condividere emozioni - dice Fortini - ha fatto scoprire passioni e talenti arricchendo il bagaglio di esperienze di tutti i partecipanti". "Scuola Viva - continua l'assessore - è un'opportunità di crescita e confronto per i ragazzi, perché consente loro di acquisire consapevolezza su chi vogliono essere da grandi". "Chi vive il territorio sta facendo di tutto per far sentire la propria voce alle istituzioni, realizzando manifestazioni ed eventi per occupare le piazze e per sollecitare l'Amministrazione a far risorgere la città" commenta Gianfranco Wurzburger, presidente di Asso.gio.ca., l'associazione coinvolta nel progetto, con "L'Altra Napoli onlus" presieduta da Ernesto Albanese, con "Ad Alta Voce" del maestro Carlo Morelli e dai laboratori teatrali seguiti dalla Fondazione Trianon Viviani, presieduta da Gianni Pinto.