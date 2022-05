FI: "Arrivederci Napoli", Berlusconi è rientrato ad Arcore

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Silvio Berlusconi è tornato ad Arcore dopo i due giorni trascorsi a Napoli per la convention di Forza Italia. Una folla di persone lo ha salutato con applausi e cori quando in mattinata, assieme alla compagna Marta Fascina, ha lasciato il suo hotel, una scena ripresa in un video pubblicato sul profilo Instagram dell'ex premier, con il messaggio "Arrivederci Napoli". (ANSA).