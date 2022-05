Confartigianato: 'Difficile trovare 635mila giovani da assumere'

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Le aziende (dati 2021) hanno difficoltà a trovare 295mila under 30 con competenze digitali e 341mila under 30 con competenze green". La convention dei Giovani Imprenditori di Confartigianato rilancia "l'allarme gap scuola-lavoro" con un rapporto sui paradossi del mercato del lavoro: "Le imprese italiane faticano a trovare il 52% della necessaria manodopera qualificata. Nel frattempo (dati 2020) 1,1 milione di giovani under 35 non studia e non cerca occupazione e 40mila giovani tra 25 e 34 anni sono espatriati".

"Il nostro rapporto - avverte Davide Peli, il presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato - mette in luce l'urgenza di cambiare passo nelle politiche giovanili. Il futuro è già oggi. Quindi servono interventi immediati per ridurre il gap tra scuola, sistema della formazione e mondo del lavoro, investimenti per favorire il passaggio generazionale nelle imprese, sostegni per i giovani che si mettono in proprio soprattutto sul fronte dell'innovazione, della ricerca e dell'internazionalizzazione".

"Vogliamo - dice il presidente di Confartigianato, Marco Granelli - un'Italia a misura di giovani e di piccola impresa con riforme che liberino energie e talenti, accrescano le competenze, migliorino l'efficienza dei servizi pubblici, eliminino ostacoli e oneri fiscali e burocratici. Solo investendo sulle nuove generazioni e sulla loro formazione possiamo garantire futuro al made in Italy". (ANSA).