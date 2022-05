Tuttopizza: Lunedi il via alla Mostra d' Oltremare

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - Oltre 100 espositori per 200 brand rappresentati, 15 mila metri quadri su tre interi padiglioni.

Sono i numeri di "TuttoPizza", flera internazionale per gli operatori del che si svolgerà a Napoli, alla Mostra d' Oltremare, dal 23 al 25 maggio.

Il taglio del nastro avverrà alla presenza delle autorità, di Sergio Miccù, presidente dell '"Associazione Pizzaiuoli Napoletani", e Raffaele Biglietto di "TicketLab".

Sono attesi 20 mila tra produttori e imprenditori, titolari di ristoranti, pizzerie, alberghi e attività legate al food & beverage, grossisti e distributori.

La fiera organizzata si svolgerà nei padiglioni 6, 5 e 4, con ingresso da viale Kennedy.

"Tuttopizza" avrà un ponte ideale con Procida Capitale della Cultura: nel corso della tre giorni sarà presentata la pizza dedicata all'isola, a base di limone di pane: l' iniziativa si inserisce nel contest creato dall'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Un Pizzaiuolo per Procida.

Il "Trofeo Tuttopizza" gara a squadre presentata da Enzo Calabrese vedrà scendere in campo pizzerie, associazioni e catene in franchising che si sfideranno per contendersi il riconoscimento. (ANSA).