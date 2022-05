Disoccupati in corteo a Napoli, chiedono formazione e lavoro

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - Circa 500 tra senza lavoro del movimento '7 novembre' e disoccupati del 'cantiere 167 Scampia' stanno raggiungendo in corteo la Prefettura di Napoli dove è previsto un incontro interistituzionale al quale dovrebbe partecipare un rappresentante del ministero del Lavoro.

Il tavolo è stato richiesto da tempo dai disoccupati per individuare percorsi di formazione e avvicinamento al lavoro.

Lungo il corteo i disoccupati hanno aperto anche un grandissimo striscione contro le spere per gli armamenti, sollecitando invece risorse per il lavoro. (ANSA).